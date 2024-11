Obete zneužívania v cirkvi v ČR vyzvali na odmietnutie zmluvy

Praha 20. novembra (TASR) - Obete sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi v Česku vyzvali prezidenta a ostatných politikov, aby zastavili prijatie zmluvy ČR so Svätou stolicou. Obávajú sa, že by zabránila vyšetrovaniu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Uviedli to v stredu v otvorenom liste, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe podľa servera Novinky.cz.



Dokument, ktorý upravuje vzťahy so Svätou stolicou, podpísal v októbri český premiér Petr Fiala a štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Teraz ju musí schváliť parlament a podpísať prezident. K tomu zatiaľ nedošlo.



Fiala pri podpise dokument označil za obojstranne vyváženú dohodu, z ktorej budú mať Česi úžitok. Najcitlivejšou otázkou pri tvorbe dokumentu bola podľa českých médií možná zmena v spovednom tajomstve. ČR chcela, aby kňazi mali povinnosť nahlásiť, ak sa počas spovede dozvedia o sexuálnom násilí. To sa nepodarilo presadiť a zmluva deklaruje, že ČR uznáva spovedné tajomstvo.



Autori výzvy prekáža tvrdia, že už v súčasnej podobe spovedné tajomstvo sťažuje či znemožňuje vyšetrovanie sexuálneho zneužívania a na základe tejto dohody by sa malo rozšíriť na všetkých pracovníkov v cirkvi. "Uzavretím zmluvy pomôžete ochrancom pedofilov v katolíckej cirkvi, aby využívali a zneužívali spovedné a pastoračné tajomstvo ako praktickú prekážku pri vyšetrovaní sexuálneho zneužívania detí v cirkvi," píšu v otvorenom liste. Podľa nich zamlčovanie zneužívania poškodzuje nielen obete, ale celú spoločnosť.



Katolícka cirkev v ČR podľa nich transparentne nepristupuje k problematike sexuálneho zneužívania. Za jedného z tých, kto informácie o zneužívaní mal, ale tajil ich, považujú pražského arcibiskupa Jana Graubnera a požadujú jeho rezignáciu.



Česko je jednou z posledných európskych krajín, ktorá dohodou nemá upravené vzťahy so Svätou stolicou. Podobnú dohodu v roku 2002 schválila vláda vtedajšieho premiéra Miloša Zemana. Parlament ju neratifikoval, podľa neho bola nevýhodná a narúšala rovnoprávnosť cirkví.