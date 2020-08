Obetí koronavírusu v Česku je už vyše 400

Praha 18. augusta (TASR) - Česko už eviduje viac ako 400 mŕtvych s koronavírusom. Za pondelok pribudli v štatistikách traja mŕtvi, celkovo ich je od začiatku epidémie 401. Vyplýva to z utorkových večerných údajov na webovej stránke ministerstva zdravotníctva, uviedol český portál Novinky.cz.



Do utorka podvečera pribudlo 192 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je viac než za celý pondelok.



Nákaza, ktorá sa začala šíriť na prelome rokov z Číny, sa v Česku prvýkrát potvrdila začiatkom marca. Odvtedy sa v ČR infikovalo 20.393 ľudí a viac ako tri štvrtiny sa ich vyliečili. Aktuálne je v Česku 4846 nakazených.



U väčšina infikovaných je priebeh ochorenia mierny. Hospitalizovaných je 122 ľudí, v ťažkom stave sa nachádza 29 z nich.



Prvého mŕtveho s koronavírusom hlásili české úrady v nedeľu 22. marca - v podvečer zomrel 95-ročný muž, ktorý ležal na infekčnom oddelení pražskej Nemocnice na Bulovke. Aj keď v jednom časovom intervale denný prírastok obetí opakovane prekročil desiatku, bolo to len na krátke obdobie na začiatku apríla, inak išlo o jednotky prípadov za deň.



Dosiaľ najviac obetí hlási hlavné mesto Praha, kde s koronavírusom zomrelo 113 ľudí. Nasleduje Moravskosliezsky kraj s 84 obeťami. Menej než desať úmrtí majú Královohradecký, Liberecký, Zlínsky a Juhočeský kraj, uviedol portál Novinky.cz.