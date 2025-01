ČR obnovila činnosť svojho zastupiteľského úradu v Sýrii

Praha 3. januára (TASR) — Česká republika, ktorej veľvyslanectvo zastupuje Spojené štáty v Sýrii od roku 2012, znovu otvorila svoju diplomatickú misiu v Damasku po tom, čo ju v decembri zatvorila po zosadení dlhoročného prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúry AFP a webu iRozhlas.



ČR zastupuje USA a ďalšie západné krajiny v Sýrii odvtedy, ako zatvorili svoje veľvyslanectvá pre občiansku vojnu, ktorá v krajine vypukla v roku 2011.



Svojich pracovníkov z veľvyslanectva v Damasku stiahlo Česko v čase, keď povstalci na čele s islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) zvrhli Asada. Faktickým lídrom Sýrie je v súčasnosti vodca HTS Ahmad Šara.



"Počas Vianoc sme obnovili činnosť nášho zastupiteľského úradu," oznámil vo štvrtok večer český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. "Vrátil sa vedúci sekcie, ktorý má na starosti záležitosti USA," povedal a dodal, že mu telefonoval šéf americkej diplomacie Antony Blinken, aby sa "uistil, že budeme pokračovať" v službe.



Podľa Lipavského je ČR zatiaľ opatrná v dialógu so súčasným sýrskym vedením. "Predstavitelia, ktorí tvoria novú sýrsku vládu, sú pre svoju minulosť na rôznych sankčných zoznamoch," povedal šéf českej diplomacie. Zoskupenie HTS bolo v minulosti napojené na teroristickú sieť al-Káida. "Otvorene však deklarujú, že chcú obnoviť vzťahy so svetom a myslím si, že by sme mali reagovať na výzvu, aby sme napríklad dostali Rusov zo Sýrie," dodal.



Rusko má v Sýrii naďalej dve vojenské základne. Moskva sa v občianskej vojne v roku 2015 postavila na stranu Asada, ktorý 8. decembra 2024 utiekol práve do Ruska, pripomína AFP.