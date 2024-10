Obžalovaný v prípade požiaru v Českom Švajčiarsku opäť odmietol vinu

Praha 14. októbra (TASR) - Muž obžalovaný zo založenia najväčšieho požiaru v novodobej českej histórii v pondelok pred súdom opäť odmietol, že by v roku 2022 České Švajčiarsko zapálil. Vinu priznal iba v prípade niekoľkých menších požiarov. Podľa odborníkov je muž schopný chápať zmysel súdneho konania, ktoré bolo pre jeho zdravotný stav v máji odložené na neurčito. Na základe stanice ČT24 a servera iDNES.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR.



Jiří L. pred súdom v pondelok zopakoval svoje slová z mája tohto roka. "Čestne prehlasujem, že České Švajčiarsko som nezapálil," vyhlásil podľa iDNES.cz obžalovaný. Zároveň súd požiadal, aby sa ďalšie pojednávania uskutočnili bez jeho prítomnosti, s čím senát súhlasil. Rozsudok by podľa servera mohol zaznieť ešte v októbri. Mužovi v prípade preukázania viny hrozí až 15-ročné väzenie.



Súd v prípade najväčšieho lesného požiaru v moderných dejinách Českej republiky sa začal v polovici mája. Obžalovaný sa vo svojej výpovedi priznal k založeniu niekoľkých menších požiarov, zapálenie lesa v Českom Švajčiarsku odmietol. V prípravnom konaní sa pôvodne priznal aj k tomu, neskôr svoju výpoveď zmenil.



Jiří L. vtedy na súde pôsobil zmätene. V súvislosti so svojím zdravotným stavom zmienil, že má depresie, úzkosti a počuje hlasy. Dodal, že berie silné lieky. Senát preto pojednávanie odložil a požiadal o vypracovanie lekárskych posudkov, ktoré mali určiť, či je obžalovaný schopný vnímať súdny proces. To teraz potvrdili odborníci z psychiatrického oddelenia väznice v Brne aj lekár z väzobnej väznice v Litoměřiciach.



"V správe Väzobnej väznice Litoměřice sa konštatuje, že je schopný zúčastniť sa na súdnom konaní," povedal predseda súdneho senátu Roman Felzmann s tým, že muž bol vyšetrený 11. októbra. Pojednávanie bude už bez Jiřího L. pokračovať v utorok.



Požiar v národnom parku vypukol predvlani 24. júla. Zasahovalo pri ňom približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Uhasiť sa ho podarilo po 20 dňoch.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)