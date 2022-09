Český veliteľ: Ochrana vzdušného priestoru piatich krajín je na hrane

Praha 5. septembra (TASR) - Česká armáda od septembra zabezpečuje ochranu vzdušného priestoru nad piatimi krajinami súčasne vrátane Slovenska. Podľa veliteľa základne taktického letectva v Čáslavi Jaroslava Míku je situácia na hranici možností. Uviedol to vo vysielaní ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česká armáda má k dispozícii letku gripenov, ktorú tvorí 14 strojov. Podieľa sa na ochrane dosiaľ najviac štátov, keď od septembra chráni aj územie Slovenska spolu s poľským letectvom. "Systém je na svojej hrane," priznal Míka.



"Vzdušný priestor Slovenska je pokrytý. Ale situácia nie je ideálna, pretože trvá nejaký čas, kým tam doletíme," povedal Míka. Nad Slovenskom lietajú české gripeny zo základne v Čáslavi. Územie Estónska, Litvy a Lotyšska chránia české lietadlá zo základne priamo v Pobaltí.



"Nemôžeme si dovoliť pôsobiť súčasne z troch základní. Na to nemáme ani leteckú techniku, ani personál," uviedol veliteľ. Uistil však, že gripeny sú schopné operovať nad celým Slovenskom, vrátane východu. V prípade potreby môžu tankovať za letu. Dodal, že misiu nad Slovenskom považujú len za dočasnú.



Pomoc v Pobaltí je na rozdiel od toho plánovaná a pravidelná. České letectvo nie je jediné, ktoré tam pôsobí. "Sú tam ešte ďalšie tri národy, ktoré sa spoločne podieľajú na ochrane vzdušného priestoru pobaltských krajín," upozornil Míka.



Slovensko požiadalo o pomoc pri ochrane vzdušného priestoru susedné Česko a Poľsko, pretože ukončilo prevádzku strojov Mig-29. Dodávka stíhačiek F-16, ktoré ich mali nahradiť, sa oneskorila. Slovenská republika tak aktuálne nemá nadzvukové letectvo.



Česko má stroje Gripen prenajaté od Švédska do roku 2027. Ministerstvo obrany rokuje o kúpe nových stíhačiek, pričom ich počet chce zvýšiť na 24. Ministerka obrany Jana Černochová naznačila, že cieľom je zabezpečiť stroje F-35 Lightning II od Spojených štátov.











(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)