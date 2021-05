V Česku od 24. mája zmiernia opatrenia v školstve aj ubytovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Praha 17. mája (TASR) - Žiaci druhého stupňa všetkých základných škôl sa v Česku od 24. mája vrátia do škôl, a to bez systému rotácie. Ako rozhodla na pondelňajšom zasadnutí tamojšia vláda, teoretická výučba sa od tohto termínu začne aj na stredných a vysokých školách.Fungovať budú môcť bez obmedzení i ubytovacie zariadenia za účelom rekreácie a vo vnútorných športoviskách bude bude môcť byť naraz až 30 ľudí, približuje zmeny v protipandemických opatreniach server Novinky.cz.Prezenčná výučba na druhom stupni sa obnovila v niektorých krajoch už skôr - tento týždeň ale museli doma ostať žiaci v regiónoch s vyšším stupňom rizika nákazy. Ako napísal na Twitteri český minister školstva Robert Plaga, v prípade používania antigénových testov sa budú musieť žiaci testovať raz týždenne, pri PCR testoch raz za dva týždne. Prezenčná výučba na prvom stupni sa v Česku obnovila v pondelok 17. mája. Podmienkou vyučovania na vysokých školách budú rozstupy 1,5 metra; laboratóriá zostávajú naďalej zatvorené.Kapacita hotelov, penziónov či iných ubytovacích zariadení po novom obmedzená nebude. Hostia sa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na covid, očkovaním alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. Prevádzka ubytovacích zariadení bola od 22. októbra do 2. decembra 2020 a následne znova od 18. decembra povolená len pre ľudí cestujúcich za lekárom či na služobnú cestu.Od budúceho pondelka sa v ČR zvýši počet osôb na športovisku v interiéri zo súčasných desať na celkovo 30. V jednej skupine bude môcť súčasne cvičiť 12 ľudí.Na kultúrnych podujatiach vonku sa bude môcť od 24. mája zúčastniť 1000 ľudí, pričom musí byť zároveň naplnená najviac polovičná kapacita daného priestoru. Na akciách vo vnútri bude povolených maximálne 500 sediacich divákov, takisto pri zaplnení polovičnej kapacity. Podmienkou návštevy akcií bude nosenie respirátora, negatívny test, 14 dní od očkovania či zotavenie sa z covidu v dobe najviac 90 dní dozadu.Od 31. mája by sa mohli začať konať skupinové prehliadky hradov a zámkov (najviac v 10-členných skupinách) a tiež školy v prírode (pri predložení negatívneho testu). V prvej polovici júna by sa mohli otvoriť vnútorné priestory reštaurácií.