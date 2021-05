PREHĽAD: Česko od budúceho pondelka uvoľní ďalšie opatrenia

Praha 10. mája (TASR) - Česká vláda v pondelok rozhodla o ďalšom uvoľňovaní protipandemických opatrení, a to od 17. mája. Skončiť by mala rotačná školská výučba, otvoriť by sa mali záhradky reštaurácií. Budú sa môcť konať aj kultúrne podujatia, a to vonku až pre 700 ľudí. Prehľad hlavných zmien pripravil český spravodajský server Novinky.cz:



17. mája



- Na 1. stupni základných škôl skončí rotačná výučba, v šiestich krajoch (Královohradeckom, Karlovarskom, Plzenskom, Libereckom, Stredočeskom a Pardubickom) a v Prahe skončí aj na 2. stupni základných škôl.



- Otvoriť by mali tiež záhradky reštaurácií. Zákazníci budú musieť mať negatívny test na koronavírus, a to buď PCR, alebo antigénny. Na záhradky budú môcť tiež tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú zaočkovaní. Pri stole budú môcť sedieť iba štyria ľudia, pokiaľ nie sú z rovnakej domácnosti.



- Od 17. mája bude možné organizovať kultúrne podujatia vonku až pre 700 ľudí, podmienkou bude negatívny test na koronavírus, odstup najmenej 14 dní od očkovania alebo najviac 90 dní od prekonania covidu.



- Zoologické či botanické záhrady budú môcť naplniť kapacitu na 50 percent. Doteraz to bolo 20 percent.



24. mája



- Do škôl by sa mali k teoretickej výučbe vrátiť študenti stredných škôl, na 2. stupňoch základných škôl by mala vo všetkých krajoch skončiť rotačná výučba.



- Za 14 dní by mali tiež otvoriť ubytovacie služby. Povinný zrejme bude negatívny test. Podľa vicepremiéra Karla Havlíčka by však nemusela byť podľa pôvodného plánu obmedzená ich kapacita.



- Kultúrne podujatia bude možné organizovať zrejme aj vo vnútri. Podmienkou bude maximálne obsadenie 50 percent kapacity miest na sedenie a najviac 500 ľudí vnútri a 1000 ľudí vonku. Podmienkou bude opäť očkovanie, test alebo odstup od prekonanej choroby nie dlhšie ako 90 dní.



31. mája



- Žiaci budú môcť zrejme ísť do škôl v prírode.