V Česku budú respirátory povinné takmer na každom pracovisku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 25. októbra (TASR) - V pondelok 25. októbra sa v Česku rozširuje povinnosť zakrývania dýchacích ciest. Po novom bude treba nosiť respirátory vo všetkých vnútorných priestoroch vrátane pracovísk.Informovala o tom v nedeľu stanica ČT24.Výnimku majú ľudia, ktorí sedia v kancelárii sami. Nutné sú respirátory aj na hromadných akciách bez ohľadu na počet účastníkov.Skracuje sa tiež karanténa nariadená po kontakte s infikovanou osobou. Namiesto 14 dní ako doteraz ju bude možné opustiť už po siedmich dňoch, ak človek bude mať negatívny PCR test.Vzhľadom na rýchlo rastúci počet nakazených vláda už predtým schválila niekoľko nových obmedzení.Od pondelka začína platiť rozšírená povinnosť nosenia respirátorov. Na pracovisku ich budú musieť nosiť všetci ľudia, ktorí nedodržia rozostup jedného a pol metra od kolegov.Ľudia budú musieť nanovo nosiť výhradne len respirátory (respektíve ochranné prostriedky s účinnosťou aspoň 94 percent).Zamestnávateľ však bude môcť rozhodnúť o výnimke z opatrení v individuálnych prípadoch pri zvlášť náročných profesiách v zaťažujúcom prostredí.Respirátory budú povinné tiež na všetkých vnútorných akciách bez ohľadu na počet účastníkov. Doteraz boli potrebné tam, kde bolo viac ako desať osôb.Ďalšie zmeny v opatreniach prídu o týždeň neskôr, 1. novembra. Personál reštaurácií bude musieť kontrolovať u hostí doklad o bezinfekčnosti. Nebude to musieť byť hneď pri vchode, stačí vo chvíli, keď sa hostia usadia.Povinnosť neplatí pre odber jedla so sebou a tiež pre jedálenské zóny v obchodných centrách.Preukázať bezinfekčnosť môžu ľudia buď potvrdením o dokončenom očkovaní, dokladom o prekonaní choroby v posledných šiestich mesiacoch alebo negatívnym testom. Možný je aj samotest priamo na mieste.Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na deti do 12 rokov; doteraz mali výnimku len deti do šiestich rokov a starší museli mať potvrdenie o prekonaní choroby alebo negatívny test.Očkovanie zatiaľ pre deti v tomto veku nie je schválené.Od novembra sa tiež skracujú lehoty na platnosť testov, ktoré preukazujú bezinfekčnosť. Pri PCR metóde už to budú len tri dni a pri antigénových testoch jediný deň.Preventívne testy budú tiež od novembra hradené z verejného zdravotného poistenia len mladistvým do 18 rokov, plne očkovaným a ľuďom so začatým očkovaním alebo tým, ktorí sa nemôžu očkovať.