Od pondelka sa v Česku otvárajú interiéry reštaurácií aj plavárne

Praha 28. mája (TASR) - V Českej republike sa od pondelka otvoria vnútorné priestory reštaurácií a tiež plavárne, sauny a wellness centrá. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informuje spravodajský server Novinky.cz.



V reštauráciách sa budú musieť hostia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, očkovaním alebo prekonaním covidu v období posledných 180 dní. Na rozdiel od návštevy klubov bude stačiť samotest, nie test vykonaný zdravotníkom (PCR alebo antigénový test).



Platiť bude obmedzenie štyroch ľudí pri jednom stole a živá hudba bude zakázaná. Nevyhnutné bude tiež dodržiavanie rozstupov a nosenie rúšok s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.



Od pondelka sa tiež sprístupnia diskotéky, herne a kasína; v kluboch však nebude možné tancovať, keďže je to z epidemiologického hľadiska rizikové pre potenciálne šírenie koronavírusu, zdôvodnil Vojtěch.



V bazénoch a na kúpaliskách bude platiť limit jedna osoba na 15 metrov štvorcových vodnej a oddychovej plochy v jej blízkosti. V saunách, wellness a v soľných jaskyniach bude povolená 30-percentná kapacita. Vstup bude taktiež podmienený testom, očkovaním alebo prekonaním covidu.



Vláda ČR pristúpila k rýchlemu uvoľneniu ďalších reštrikcií podľa Vojtěcha preto, aby rešpektovala verdikt Najvyššieho správneho súdu, ktorý zrušil predchádzajúce opatrenia. Samotný šéf rezortu zdravotníctva by uprednostnil pomalšie zmierňovanie obmedzení, a to až od 14. júna, ako bolo pôvodne avizované.