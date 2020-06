ČR od pondelka uvoľní ďalšie opatrenia a obnoví spoje do Poľska

Praha 21. júna (TASR) - Česká republika od pondelka 22. júna uvoľní ďalšie z opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, informoval v nedeľu spravodajský server Novinky.cz.



Kúpaliská, zoologické záhrady, múzeá, galérie, hrady, zámky a podobné zariadenia budú môcť fungovať v bežnej prevádzke. Ruší sa obmedzenie, na základe ktorého bol vstup obmedzený na jednu osobu na 10 štvorcových metrov a ľudia museli dodržiavať povinné rozstupy.



Povolený počet účastníkov na hromadných udalostiach sa zvyšuje z 500 na 1000 ľudí. Takisto sa povoľuje organizácia veľtrhov a športových podujatí s účasťou do 5000 osôb. Musia však byť dodržané isté opatrenia.



Od pondelka sa ruší limit 10 osôb na skupinové procedúry v kúpeľoch a zmierňujú sa aj pravidlá pri spoločnom stravovaní kúpeľných hostí.



Česká dráhy (ČD) obnovia prevádzku diaľkových a regionálnych vlakov do Poľska. Takisto budú znovu premávať vlaky EuroCity z Prahy do Krakova a Varšavy a obnovené budú i ďalšie spoje.