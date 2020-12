Česko od stredy skracuje otvárací čas podnikov

Praha 7. decembra (TASR) – Reštaurácie a bary v Česku musia od stredy 9. decembra zatvárať o 20:00 a po tomto čase nesmú predávať ani cez okienko. Oznámil to v pondelok český minister zdravotníctva Jan Blatný, ktorého vyjadrenia priniesol spravodajský server Novinky.cz.



„Skracujeme otváracie hodiny reštaurácií, klubov, barov a podobných zariadení na 20. hodinu, a to vrátane reštaurácií v hoteloch," povedal Blatný na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Podniky mohli byť doteraz otvorené do 22:00, pripomínajú Novinky.cz.



Predaj alkoholu cez okienko nebude možný ani počas dňa. Česká vláda zakázala konzumáciu alkoholu na verejnosti.



Podľa Blatného je to reakcia na správanie reštaurácií a ľudí, ktorí po zatvorení o 22:00 zostávali na mieste a konzumovali alkohol z výdajných okienok. Pred podnikmi sa zhromažďovali ľudia.



Blatný takisto vyzval dopravné podniky, aby posilnili spojenia mestskej hromadnej dopravy s cieľom zabrániť hromadeniu ľudí, predovšetkým vo večerných hodinách.



Česká vláda rozhodla, že krajina bude naďalej na treťom stupni Protiepidemického systému (PES) a nevráti sa na štvrtý stupeň – hoci tomu hodnota indexu PES za posledné dva dni zodpovedá.



Na štvrtom stupni musia byť plošne zatvorené reštaurácie, služby aj obchody, okrem predajní so základnými potrebami.



Český premiér Andrej Babiš v pondelok oznámil, že vláda požiada Poslaneckú snemovňu Parlamentu ČR o predĺženie núdzového stavu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19 o ďalších 30 dní – až do 11. januára 2021.