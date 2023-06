Od ukončenia kontrol na hranici SR a ČR odhalili Česi 236 migrantov

Praha 5. júna (TASR) - Od februára, keď sa skončili dočasné kontroly na česko-slovenskej štátnej hranici, odhalili policajti Juhomoravského kraja 236 nelegálnych migrantov. V pondelok ich na dvoch miestach našli 27. S odvolaním sa na Políciu ČR (PČR) o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V zahraničnej dodávke, ktorú zastavili pri obci Javorník v okrese Hodonín, sa podľa polície tiesnilo 24 sýrskych migrantov. Ďalšie tri osoby našli na diaľnici D2 v blízkosti slovenských hraníc, ktoré sa podľa PČR do Česka dostali nákladným autom. O pätnástich utečencoch, ktorých zo SR do Česka dostal minulý týždeň bulharský prevádzač, informovala PČR v pondelok dopoludnia.



Väčšina z 236 odhalených migrantov pochádzala podľa polície zo Sýrie. "Policajti zároveň zadržali 22 prevádzačov, s ktorými bolo vedené trestné konanie za trestný čin organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice," spresnil hovorca Krajského riaditeľstva polície Juhomoravského kraja Petr Vala. Celkový počet odhalených migrantov po zrušení hraničných kontrol je však zrejme vyšší, pretože so Slovenskom susedí okrem Juhomoravského aj Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.



ČR v septembri minulého roka zaviedla z dôvodu vysokého nárastu počtu tranzitujúcich utečencov dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch so Slovenskom a na tzv. zelenej hranici. Začiatkom februára ich česká vláda zrušila s tým, že v prihraničnej oblasti bude polícia vykonávať zvýšený dohľad.



Český minister vnútra Vít Rakušan v minulosti uviedol, že po tom, ako česká polícia začala spolupracovať so slovenskou, sa situácia zlepšila. Spolupracujú napríklad pri náhodných kontrolách na slovenskej diaľnici D2 či vo vlakovej doprave v prihraničnej oblasti.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)