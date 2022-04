ČR od Veľkej noci zrejme zruší povinné respirátory vo verejnej doprave

Praha 7. apríla (TASR) - V Českej republike zrejme od Veľkej noci zanikne povinnosť nosenia respirátorov vo verejnej doprave. V zdravotníckych a sociálnych zariadeniach však zostane prekrytie horných dýchacích ciest povinné. Vo štvrtok to oznámil český minister zdravotníctva Vlastimil Válek, informuje TASR podľa správy Českého rozhlasu.



"Po víkende sa má otepliť a keď budeme mať k dispozícii dáta za pondelok a utorok, tak nevidím dôvod, aby boli respirátory vo verejnej doprave naďalej povinné," uviedol Válek. Na šírenie respiračných ochorení má totiž podľa odborníkov vplyv aj počasie. Vírusy sa najviac prenášajú od jesene do jari, a to okrem iného aj preto, že ľudia trávia viac času vo vnútorných priestoroch, uvádza ČRo.



Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest skončila v ČR vo väčšine vnútorných verejných priestorov 14. marca. V súčasnosti je nosenie respirátorov povinné vo verejnej doprave a taktiež v zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb.



V stredu pribudlo v Česku 5287 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najnižší prírastok počas pracovného dňa od začiatku tohto roku. Najnižší bol však aj počet testov. V porovnaní s minulou stredou klesol počet pozitívnych o 2100. Laboratóriá odhalili tiež 1080 podozrení na opakovanú infekciu, čo predstavuje tohtoročné minimum.



Epidémia ochorenia COVID-19 v Česku v súčasnosti spomaľuje. Denné počty nakazených postupne klesajú asi od začiatku februára. Za uplynulých sedem dní pripadá v Českej republike na 100.000 obyvateľov 329 nakazených.



Český Štátny zdravotný ústav (SZÚ) medzičasom informoval, že národné referenčné laboratóriá potvrdili výskyt kombinovaného variantu dvoch typov omikronu – BA.1 a BA.2, ktorý dostal označenie XE. Tento rekombinant je vraj o približne desať percent nákazlivejší ako pôvodný omikron.



"Takzvané rekombinantné varianty vznikajú, keď sa jeden človek infikuje dvoma či viacerými variantmi vírusu súčasne. Tým v tele hostiteľa dôjde k odovzdaniu a premiešaniu genetických informácii medzi variantmi vírusu," povedala vedúca laboratória Helena Jirincová, ktorá dodala, že k takýmto mutáciám už v priebehu pandémie došlo niekoľkokrát a nejde o nič neobvyklé.