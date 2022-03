Agrofert: Od vypuknutia ukrajinského konfliktu do Ruska nič nedodávame

Praha 6. marca (TASR) - Česká spoločnosť Agrofert zo zvereneckého fondu Andreja Babiša odmieta obvinenie, že po vojenskej invázii na Ukrajinu obchoduje s Ruskom. Vo svojom vyhlásení reaguje na článok webového portálu Neovlivní, ktorý tvrdí opak. TASR o tom informuje na základe spravodajstva servera iDNES.cz.



Spoločnosť Agrofert vo svojom nedeľnom vyhlásení napísala, že sa proti lživému článku hodlá brániť právnou cestou. Agrofertu prekáža okrem iného aj tvrdenie, že "Spoločnosti bývalého (českého) premiéra dodávajú svoj tovar do Ruska a súčasne posielajú Putinovmu režimu platby za plyn". Sú to lživé informácie, píše Agrofert.



Agrofert si stojí aj za tým, že už pred vypuknutím vojnového konfliktu tvoril obrat so zákazníkmi sídliacimi v Rusku menej než jedno percento celkového konsolidovaného obratu celého koncernu.



Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine firma podľa svojho vedenia do Ruska nič nedodáva. Za plyn platí rovnako ako ostatné spoločnosti lokálnym distribútorom v Česku, Nemecku a na Slovensku a podobne vo všetkých ostatných krajinách, kde pôsobí.



Portál Neovlivní tvrdí, že firma naďalej s Ruskom obchoduje. Upozorňuje tiež na spoločnosti z koncernu, ktoré sú závislé od plynu vo výrobe: napríklad chemička Duslo Šaľa či SKW Piesteritz.