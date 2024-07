Česi už poskytli Ukrajine vojenskú pomoc za takmer 268 mil. eur

Praha 3. júla (TASR) - Česko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 do konca mája 2024 poslalo Kyjevu vojenskú pomoc za 6,75 miliardy korún (takmer 268 miliónov eur). Tento rok z armádnych skladov odoslalo napríklad dva kusy leteckej techniky či 10.000 nábojov do kanónov. Odtajnený zoznam v stredu zverejnilo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Za viac než 27 mesiacov trvajúcej ruskej agresie Česko darovalo Ukrajine celkom osem kusov leteckej techniky, takmer 95.000 nábojov do kanónov a kanónových húfnic, 62 tankov, 131 bojových vozidiel pechoty, 26 prieskumných chemických vozidiel, 16 kompletných špeciálnych vozidiel protivzdušnej obrany, 47 áut, 13 húfnic, 12 raketometov, viac ako 41.000 strelných zbraní, cez 4,2 milióna nábojov a ďalší vojenský materiál.



"Ministerstvo obrany od začiatku konfliktu starostlivo posudzovalo, čo môžeme poskytnúť, aby nebola ohrozená obranyschopnosť Českej republiky," podotkla česká ministerka obrany Jana Černochová. Dodala, že v súčasnosti už toľko nepotrebného materiálnu v českých armádnych skladoch nie je.



"Naša pomoc ale neprestáva, len bude mať inú podobu," podotkla a pripomenula účasť ČR v muničnej iniciatíve, ktorú organizuje rezort obrany. Vláda Petra Fialu minulý týždeň schválila príspevok ČR vo výške takmer 866 miliónov korún (viac než 34 miliónov eur). Tieto financie budú použité na nákup munície od českej spoločnosti STV GROUP.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)