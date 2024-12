ČR od začiatku vojny poskytla Ukrajine pomoc za viac než 290 mil. eur

Praha 13. decembra (TASR) - Česko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 darovalo Kyjevu vojenský materiál v hodnote 7,3 miliardy korún (viac než 290 miliónov eur) a podieľalo sa na dodávkach materiálu za viac než tri miliardy dolárov (viac než 2,8 miliardy eur). V piatok to na bilančnej tlačovej konferencii povedala česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Od začiatku vojny ČR darovala, koordinovala či zorganizovala dodávky vojenského materiálu v hodnote cez tri miliardy dolárov. Český obranný priemysel dodal cez 1600 kusov techniky a milióny kusov munície všetkých kalibrov," uviedla Černochová.



Hlavnú pozornosť Česko podľa jej slov venovalo muničnej iniciatíve, ktorej cieľom bolo do konca tohto roka dodať na Ukrajinu 500.000 kusov munície veľkého kalibru. Podotkla, že muníciu ČR zaobstaráva aj s využitím výnosov zo zmrazených ruských aktív.



"Od počiatku vojny sme poskytli armádou označený ako nepotrebný vojenský materiál v hodnote 7,3 miliardy korún. Vycvičili sme viac než 7000 vojakov ako na území ČR, tak v Poľsku," povedala s tým, že je to viac než desať percent celkového objemu vycvičených ukrajinských vojakov v rámci misie EÚ. Vláda tiež podľa jej slov podporuje rozvoj väzieb medzi českými a ukrajinskými podnikmi.