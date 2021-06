Odporcovia Babišovej vlády sa zišli v Prahe

Praha 20 jún (TASR) - Odporcovia súčasnej vlády českého premiéra Andreja Babiša sa v nedeľu popoludní zišli na Václavskom námestí v Prahe. Spolok Milion chvilek vystavil na začiatku demonštrácie Babišovmu kabinetu symbolický účet a spustil kampaň na podporu demokracie, informoval portál Novinky.cz.



"Milion chvilek začína kampaň za demokraciu, ktorá potrebuje každého z vás. Zapojiť sa musíme všetci," vyhlásil v úvode demonštrácie predseda spolku Benjamin Roll. Podla neho má budúca vláda iba jednu úlohu, a to "napraviť chyby súčasnej vlády".



Na účtenku v nadživotnej veľkosti spísal spolok tiež všetky problémy a kauzy Babišovej politiky.



Roll na demonštrácii vyzval ľudí, aby volili jednu z opozičných koalícii. Zdôraznil, že do volieb ostáva už len 109 dní, a preto je podľa neho potrebné presvedčiť najmä voličov, ktorí sa doteraz nerozhodli, koho budú voliť.



Na proteste za zúčastnilo približne 2000 ľudí. Mnoho z nich malo so sebou vlajku Európskej únie a transparenty, ktorými vyzývali súčasnú ministerku spravodlivosti Máriu Benešovú (ANO) na rezignáciu. Objavovali sa aj heslá proti Babišovi alebo spojenectvu českého prezidenta Miloša Zemana s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.



Spolok Milion chvilek vznikol v roku 2017 a pravidelne usporiadava protesty, v ktorých upozorňuje na na kauzy spojene s Babišovou vládou. Podľa spolku premiér nedodržuje volebné sľuby. Na najväčšej demonštrácii, ktorú tento spolok zorganizoval, sa zúčastnilo až 250.000 ľudí, uvádza portál Novinky.cz.