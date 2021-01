Odporcovia opatrení chcú na proteste v Prahe blokovať vládne objekty

Praha 29. januára (TASR) - Desiatky ľudí sa v piatok popoludní zúčastnili v českej metropole Praha na demonštrácii iniciatívy Chcípl PES. Kritici opatrení vlády ohlásili, že chcú blokovať niektoré vládne objekty, informuje portál Novinky.cz.



Protestné zhromaždenie s názvom "Keď nás chcú zavrieť, zavrieme my ich" má trvať do 18.00 h. Účastníci sa stretli na Malej strane v blízkosti sídla vlády, odkiaľ sa dá dostať k niektorým ministerstvám i sídlam oboch komôr parlamentu ČR.



Iniciatíva, ktorá sa združila okolo prevádzkovateľov reštauračných zariadení nespokojných s karanténnymi obmedzeniami, vyzvala i obyvateľov iných českých miest aby sa pridali k piatkovému protestu. "Zájdite s priateľmi kedykoľvek od 15.00 h k vašej krčmičke alebo na nejaké pamätné miesto a spoločne nám pošlite fotku s odkazom pre túto vládu," uviedli.



Zástupcovia iniciatívy minulý týždeň oznámili, že chcú založiť politické hnutie Otvoríme Česko – Chcípl PES. Reštaurácie by sa podľa nich mali stať politickými bunkami a zostať otvorené, keďže politické rokovania majú v rámci epidemiologických reštrikcií výnimku. Český minister vnútra Jan Hamáček však takýto výklad pravidiel odmieta a polícia v otvorených podnikoch zasahovala.



Reštaurácie vláda v rámci protipandemických reštrikcií zatvorila už vlani na jar a opätovne aj v polovici októbra. Zákaz s výnimkou krátkeho obdobia vianočných sviatkov stále trvá. Reštaurácie síce môžu jedlo ponúkať formou osobného odberu, gastronomický sektor však zaznamenáva obrovské straty.