Odpratávanie následkov zrážky dvoch vlakov v Česku komplikuje počasie

Snímka z nehody, pri ktorej sa čelne zrazili dva vlaky v západočeskej obci Milavče, 4. augusta 2021. Foto: Facebook - HZS Plzeňského kraje

Praha 5. augusta (TASR) - České dráhy sa snažia obnoviť prevádzku na trati pri Domažliciach, kde v stredu ráno došlo k tragickej zrážke regionálneho vlaku s medzinárodným expresom. Prácu im ale komplikuje nepriaznivé počasie a rozbahnený terén. Vo štvrtok o tom informoval portál českej televízie ČT24.Odpratávacie práce sa začali vo štvrtok dopoludnia. Žeriav s nosnosťou až 400 ton sa dostal na miesto už v noci, pre hustý dážď a podmáčaný terén ale jedno z vozidiel, ktoré malo na miesto dopraviť závažia, uviazlo v ťažkom teréne. Hasiči ďalšie závažia určené pre žeriav radšej prekladali na terénne auto.České dráhy pôvodne počítali s obnovením prevádzky na úseku do piatka večera. Ak sa podľa hovorkyne Správy železníc Radky Pistoriusovej podarí odstrániť obe havarované súpravy, tento termín by mohol byť dodržaný.Zrážka dvoch vlakov pri západočeskej obci Milavče v Plzenskom kraji, ku ktorej došlo v stredu ráno krátko po 08.00 h, si vyžiadala najmenej tri obete na životoch a desiatky zranených. Zomreli obaja rušňovodiči a jedna cestujúca.Rušňovodič rýchlika Západní expres smerujúceho z Mníchova do Prahy, zrejme prešiel na červenú a zrazil sa s osobným vlakom Os 7406 idúcim z Plzne do Domažlíc.V ČR išlo o najväčšiu železničnú nehodu od minulého roka, keď sa 7. júla čelne zrazili dva osobné vlaky na jednokoľajovej trati pri obci Pernink v okrese Karlove Vary. Incident si vyžiadal dve obete a 24 zranených.