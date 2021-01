Česko odškodnilo rodinu muža zabitého v roku 1977

Praha 27. januára (TASR) - Česká republika zaplatila odškodné rodine Gerharda Schmidta, ktorého v roku 1977 zastrelili československé ozbrojené zložky pri pokuse o útek z bývalého východného do západného Nemecka, informovala agentúra DPA.



Právnik Lubomír Müller v stredu oznámil, že české ministerstvo spravodlivosti Schmidtovej dcére vyplatilo odškodné 33.740 Kč (približne 1294 eur). Súd v meste Tachov jeho rodinu rehabilitoval v júli 2020. Ide o prvý prípad, keď ČR vyplatila odškodné pozostalým utečenca z bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR).



Schmidta zastrelili v bavorskom okrese Tirschenreuth neďaleko českých hraníc príslušníci československej Pohraničnej stráže (PS) v auguste 1977 pred očami jeho manželky a troch detí, píše na svojej webovej stránke denník Süddeutsche Zeitung.



Muž pochádzal z mesta Stassfurt v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko a spolu s rodinou sa pokúšal ujsť do vtedajšej Nemeckej spolkovej republiky (NSR).



Skupina bola približne 1600 metrov od štátnych hraníc, píše DPA s odvolaním sa na výsledky vyšetrovania z obdobia po roku 1989. Rodinu však mohli zatknúť aj bez použitia strelných zbraní. Vyplýva to zo správy Úradu pre dokumentáciu a vyšetrovanie zločinov komunizmu (ÚDV), píše DPA. Voči strelcovi nikdy nebola vyvodená zodpovednosť.



Československo v období studenej vojny pozorne strážilo svoje hranice s NSR a Rakúskom, aby zabránilo útekom ľudí na Západ. Pri pokuse o útek prišlo podľa DPA o život až 450 osôb.