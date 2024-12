ČR odsúdila násilie proti demonštrantom v Gruzínsku

Praha 2. decembra (TASR) - Česko vyjadrilo poľutovanie nad vyhlásením gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho o pozastavení prístupových rokovaní s EÚ a vyzvalo vedenie Gruzínska, aby prijalo komplexné a udržateľné reformy v súlade s európskymi hodnotami. V pondelok to oznámilo české ministerstvo zahraničných vecí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



ČR sa tak pripojila k nedeľňajšiemu vyhláseniu šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej. "Česko dôrazne odsudzuje násilie proti pokojným demonštrantom, novinárom a predstaviteľom opozície," uviedol rezort diplomacie.



Ministerstvo podotklo, že Česko je dlhodobým partnerom Gruzínska a podporuje jeho členstvo v EÚ a NATO v súlade s prianím veľkej väčšiny Gruzíncov. Čoraz viac antidemokratické kroky vlády strany Gruzínsky sen podľa českého rezortu diplomacie vedú k porušovaniu práv a slobôd gruzínskych občanov a ohrozujú ich budúcnosť.



"Vyzývame gruzínske vedenie, aby zmenilo svoj protidemokratický kurz a prijalo komplexné a udržateľné reformy v súlade s európskymi hodnotami. Česko stojí na strane gruzínskych občanov a bude aj naďalej podporovať gruzínsku občiansku spoločnosť a nezávislé médiá a oprávnené demokratické a európske ašpirácie gruzínskeho ľudu," uviedlo v stanovisku ministerstvo.



Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze minulý týždeň oznámil, že jeho vláda pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou a z Bruselu nebude prijímať ani žiadne tzv. predvstupové dotácie. V reakcii na oznámenie vypukli ešte v ten večer v krajine masové protesty, ktoré sa odvtedy opakujú každý deň a rozšírili sa do viacerých miest v krajine.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)