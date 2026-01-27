< sekcia Zahraničie
Česká opozícia žiada odvolanie Macinku pre vydieranie Pavla
Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo.
Autor TASR
Praha 27. januára (TASR) - Lídri českých opozičných strán v utorok vyzvali na odvolanie predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku z funkcie ministra zahraničných vecí. Macinku predtým český prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie formou textových správ vo veci vymenovania Filipa Turka na post ministra životného prostredia. Končiaci predseda opozičnej ODS a expremiér Petr Fiala označil správy ministra za úplne neprijateľné. S odvolaním sa na portál Novinky.cz o tom informuje TASR.
Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo. V noci však poslal prezidentovmu poradcovi Petrovi Kolářovi dve textové správy, ktorých obsah považuje Pavel za závažný. Preto sa ich rozhodol celé zverejniť a zároveň podať podnet bezpečnostným zložkám. Vec postúpi právnikom, aby posúdili, či nejde o trestný čin vydierania.
Fiala považuje vydieranie a vyhrážanie sa prezidentovi zo strany člena vlády za úplné zničenie politickej kultúry. „Minister zahraničných vecí by mal okamžite odstúpiť,“ vyzval Fiala na sieti X. Správy šéfa českej diplomacie sú podľa neho „nielen poburujúce, ale aj smiešne pompézne“. „Neviem, čo je horšie. V každom prípade je jasné, že takáto osoba nemôže zastávať žiadnu vládnu funkciu,“ dodal bývalý premiér.
Odvolanie Macinku z funkcie ministra zahraničných vecí bude od premiéra Andreja Babiša požadovať aj opozičné hnutie STAN, napísal jeho predseda Vít Rakušan na X. „Gangsterské metódy nepatria do politiky a gangstri nepatria do vlády,“ uviedol.
Šéf strany TO9 Matěj Ondřej Havel uviedol, že Macinka by mal okamžite odstúpiť zo všetkých funkcií vo vláde. Pokus o vydieranie prezidenta republiky označil takisto za absolútne neprijateľný. „Zdá sa mi, že motoristi zošaleli,“ napísal. Poslanec za stranu Michal Kučera tiež vyslovil myšlienku, že ak Babiš nepristúpi k odvolaniu Macinku, je na mieste vyvolať hlasovanie o nedôvere vlády.
Českého premiéra na odvolanie Macinku vyzval aj predseda Pirátov Zdeněk Hřib. Podobne ako ostatní opoziční lídri označil vydieranie Pavla za neprijateľné. „Ide o bezprecedentný útok na bezpečnosť našej krajiny a jej občanov, nehovoriac o politickej kultúre,“ dodal.
Predseda Motoristov v správach Kolářovi píše, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. „Môže získať pokoj, keď ja budem mať Turka na MŽP (ministerstve životného prostredia, pozn. TASR). Ak ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad kohabitácie. Podporu premiéra v tejto veci mám, o postoji SPD ani nehovorím,“ napísal údajne Macinka.
Stanovisko hlavy štátu požadoval minister do stredy, kým odcestuje na rokovanie do Bruselu. Ak Pavel nepristúpi na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka, dôsledky ho - a nielen jeho - vraj prekvapia. Dodal, že celú situáciu už berie osobne.
Po zverejnení správ zvolal Macinka tlačovú konferenciu na 16.00 h.
