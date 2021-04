Opozičná koalícia Spolu zháňa podporu pre hlasovanie o nedôvere vlády

Praha 27. apríla (TASR) – Lídri českých opozičných strán ODS, KDU-ČSL a TOP 09, združených v koalícii Spolu, v utorok avizovali, že začnú v Poslaneckej snemovni zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Na tej by chceli hlasovať o vyslovení nedôvery vláde premiéra Andreja Babiša, informuje portál Novinky.cz.



„Moc vlády vychádza z väčšiny v Poslaneckej snemovni. Ak vláda väčšinu nemá, nemá vládnuť. A ak existuje informácia o tom, že vláda nedisponuje prirodzenou väčšinou, je potrebné zistiť, či dôveru má," povedal v utorok šéf ODS Petr Fiala.



Podľa jeho slov nemožno rezignovať na tento demokratický princíp. „Začneme preto zbierať podpisy pre zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sme vláde vyslovovali nedôveru," naznačil ďalší postup.



Fiala ďalej uviedol, že ak by k vysloveniu nedôvery došlo, koalícia by následne chcela zháňať aj podporu pre rozpustenie Poslaneckej snemovne, čo by mohlo viesť k predčasným voľbám.



Koalícia Spolu disponuje 40 poslaneckými mandátmi, pričom na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze treba 50 hlasov.



Hlasovanie o nedôvere vláde chce iniciovať okrem iného aj v dôsledku toho, že komunisti nedávno vypovedali dohodu o tolerancii vláde. Menšinová vláda ANO a ČSSD tak už nemá zaručenú podporu ani pre kľúčové hlasovania.



Predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip zároveň avizoval, že komunisti vyslovenie nedôvery vláde podporia, ak ho niekto iniciuje, uvádza portál iDNES.cz.



Konkurenčná opozičná koalícia strán Piráti a STAN preferuje rozpustenie Snemovne. Samotné vyslovenie nedôvery by podľa nej prakticky odovzdalo moc prezidentovi Milošovi Zemanovi, čo nepovažuje za dobre načasované aj vzhľadom k diplomatickej kríze medzi ČR a Ruskom.



Samotný Zeman avizoval, že v prípade vyslovenia nedôvery by bol za to, aby do volieb vládol v demisii terajší kabinet. Zároveň povedal, že Poslaneckú snemovňu by nemusel rozpustiť, ani keby sa za to vyslovilo potrebných 120 poslancov, čiže trojpätinová väčšina. Takéto konanie prezidenta by pritom bolo v rozpore so znením Ústavy ČR, pripomína iDNES.cz.