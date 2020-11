Ostrava zaradila do prevádzky dva raritné poschodové autobusy

Ostrava 3. novembra (TASR) – Po uliciach moravskosliezskej metropoly Ostrava od pondelka jazdia dva ojedinelé dvojposchodové autobusy. Tamojší dopravný podnik si ich za takmer 30 miliónov korún (1,1 milióna eur) nechal vyrobiť v Španielsku. Nové vozidlá sú skonštruované na mieru tak, aby sa prešli pod mostmi v meste, informoval v utorok Český rozhlas.



O prvé jazdy poschodovými autobusmi, ktoré premávajú na pravidelnej linke medzi obvodmi Poruba a Hrabová, bol veľký záujem.



„Myslím si, že v Česku je to veľká rarita. Pre turistov to bude určite dobré, jedinečné a budú si to chcieť vyskúšať," opísal svoje dojmy jeden z cestujúcich.



Na tzv. doubledeckery si musia zvykať aj ich vodiči. Patrí medzi nich aj Vladimír Kokrda, ktorý vymenúva, na čo všetko si počas jazdy musí po novom dávať veľký pozor: „To, čo trčí vedľa – stromy, konáre, tiež či niekde nevisia nejaké drôty. A najmä na mosty, aby sa človek pod ne zmestil."



Ako uviedol riaditeľ Dopravného podniku Ostrava Daniel Morys, ostravské doubledeckery sú prispôsobené miestnym podmienkam. Sú o zhruba 30 centimetrov nižšie, aby prešli pod všetkými prekážkami, ktoré v meste sú.



Dvojposchodové autobusy mali pôvodne slúžiť ako turistický spoj medzi zoo a Dolní oblastí Vítkovice. Tento projekt sa však musel pre koronavírusovú pandémiu odložiť. Nové vozidlá preto aktuálne jazdia po okrajovej linke 78.



„Keďže sme z dôvodu covidu nestihli nasadenie v sezóne, zdalo sa nám nevhodné, aby technika čakala v garážach. Samotná údržba by potom bola oveľa náročnejšia. Tej technike skutočne svedčí, keď je v pohybe a v neustálej permanencii," vysvetľuje Morys.



Podľa neho je linka 78 pre doubledeckery vhodná. „Je prevádzkovaná predovšetkým od pondelka do piatku a predstavuje vítaný, zrýchlený doplnok pre spojenie Poruby s priemyselnou zónou v Hrabovej," dodáva.



Kapacita autobusu je 68 sediacich cestujúcich. Väčšina z 55 sedadiel sa nachádza práve v hornej, pre pasažierov najatraktívnejšej časti autobusu.