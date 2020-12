ČR otvorí v Jeruzaleme svoj diplomatický úrad

Praha/Jeruzalem 2. decembra (TASR) - Česko má v pláne posilniť štatút svojej misie v Jeruzaleme, svoje veľvyslanectvo tam však nepresťahuje. Podľa denníka The Jerusalem Post (JP) o tom v Prahe informovalo ministerstvo zahraničných vecí ČR.



MZV ČR na svojom webe spresnilo, že v Jeruzaleme vznikne v prvom polroku roku 2021 úrad českého veľvyslanectva, ktoré sídli v Tel Avive. V Jeruzaleme, kde má ČR teraz honorárneho konzula, tak bude pôsobiť ešte jeden český diplomat.



"Nejde o zriadenie nového zastupiteľského úradu, ale o služby pre občanov ČR," zdôraznilo ministerstvo. Dodalo, že táto záležitosť nesúvisí s mierovým procesom na Blízkom východe, "nepredníma jeho výsledky ani nijako nemení dlhodobou českú pozíciu v rámci tohto procesu."



O chystanom zriadení jeruzalemskej pobočky zastupiteľstva ČR telefonicky hovorili ministri zahraničných vecí oboch krajín - Tomáš Petříček (ČSSD) a Gabi Aškenazi.



Petříček vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že "chceme ďalej posilňovať naše vzťahy a priblížiť služby ministerstva zahraničných vecí českým občanom, ktorých do Izraela cestuje dvojnásobne viac ako pred štyrmi rokmi."



Český úrad v Jeruzaleme bude napr. môcť vydávať českým turistom náhradné cestovné doklady, takže kvôli tomu nebudú musieť cestovať do Tel Avivu.



Šéf izraelskej diplomacie sa ČR poďakoval za rozhodnutie, ktoré je podľa neho "symbolom veľkého priateľstva medzi Českom a Izraelom a strategického partnerstva medzi krajinami".



"Toto rozhodnutie je jasnou správou pre štáty sveta: Jeruzalem je hlavným mestom židovského národa a štátu Izrael a navždy zostane naším hlavným mestom," dodal Aškenazi.



Jedinými krajinami, ktoré majú v Jeruzaleme svoje veľvyslanectvá, sú USA a Guatemala. Záujem nasledovať ich príklad v posledných mesiacoch prejavili Kosovo, Srbsko, Dominikánska republika a Malawi, dodal JP.