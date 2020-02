Památník Lidice povedie historik Eduard Stehlík

Praha 24. februára (TASR) - Novým riaditeľom "Památníku Lidice" sa stal uznávaný vojenský historik Eduard Stehlík. V pondelok to podľa spravodajského servera Novinky.cz oznámil český minister kultúry Lubomír Zaorálek.



Stehlík predtým viedol odbor vojnových veteránov na ministerstve obrany. Vo funkcii šéfa "Památníku Lidice" nahradí Martinu Lehmannovú, ktorá v januári po sporoch s niektorými pamätníkmi rezignovala.



Stehlík podľa vlastných slov chce upokojiť napätú situáciu medzi obcou a organizáciou, ktorú povedie. Chce tiež rozvíjať aj kritické bádanie okolo Vypálenia obcí Lidice a Ležáky. Svoju prácu vníma ako srdcovú záležitosť, lebo sa tejto téme dlhodobo venoval.



Po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý vykonali československí výsadkári 27. mája 1942, nasledovalo vyhlásenie stanného práva na celom území vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava a masové popravy.



Odveta Nemcov vyvrcholila 10. júna vypálením stredočeskej obce Lidice, ktoré Nemci odôvodnili tým, že v dedine sa údajne ukrývajú parašutisti.



Priamo v obci nacisti na základe rozkazu štátneho tajomníka úradu ríšskeho protektora - Karla Hermanna Franka - na záhrade Horákovho statku - zastrelili 173 mužov, mnoho žien a detí bolo deportovaných do koncentračných táborov Chelmno a Ravensbrück a časť lidických detí bola uznaná z rasového hľadiska vhodná na prevýchovu v nemeckých rodinách.



Celkovo prišlo v Lidiciach o život 340 obyvateľov (192 mužov, 60 žien a 88 detí). V rokoch 1945-1947 sa podarilo nájsť deväť detí odvedených do Nemecka. Dedinu gestapo zrovnalo so zemou a v roku 1943 tu zostala len holá pláň.