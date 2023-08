Prezident Pavel dosiaľ povolil 14 Čechom, aby išli bojovať na Ukrajinu

Praha 2. augusta (TASR) - Český prezident Petr Pavel od marcového nástupu do funkcie povolil doteraz celkovo 14 Čechom, aby sa zapojili do bojov na Ukrajine. Celkovo tak má súhlas hlavy štátu už 146 českých občanov, predchádzajúce žiadosti schválil ešte bývalý prezident Miloš Zeman. Na základe správy servera iRozhlas o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavlova hovorkyňa Markéta Řeháková doplnila, že ôsmim žiadateľom súčasný prezident nevyhovel. Dôvody nechcela komentovať.



Česi, ktorí chcú ísť legálne bojovať po boku Ukrajincov, musia vopred požiadať prezidenta o povolenie služby v cudzích ozbrojených silách. Ak by odišli bez udelenej výnimky, hrozí im trestné stíhanie.



Možnosťou, ako sa mu vyhnúť, je potom spätne požiadať o abolíciu, ktorú podpisuje aj premiér. Ak sa s prezidentom na podpise zhodnú, trestné stíhanie sa nezačne alebo bude zastavené. Podľa servera o abolíciu dosiaľ nikto nepožiadal.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)