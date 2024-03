Pavel rokoval s vedením kontrarozviedky o bezpečnostnej situácii

Praha 26. marca (TASR) - Český prezident Petr Pavel v utorok s vedením Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) rokoval o súčasnej bezpečnostnej situácii a rizikách pre Česko, informuje TASR podľa správ serverov iDnes.cz a Novinky.cz.



"Bezpečnostná situácia sa bude ešte ďalej komplikovať," uviedol Pavel. Riaditeľ BIS Michal Koudelka zdôraznil, že konflikty na Ukrajine a v Gaze sa vzťahujú i na občanov ČR. Pripomenul hrozbu návratu islamského terorizmu do Európy i problém nezákonnej migrácie.



"Súčasná situácia je najvážnejšia od druhej svetovej vojny. To, čo robia ruskí vojaci na Ukrajine, to, čo robia palestínski teroristi v Izraeli, by úplne bez milosti a bez súcitu robili aj u nás," povedal.



Koudelka tiež pripomenul, že Pavel BIS navštívil ako prvý prezident od čias Václava Havla, ktorý tak urobil v roku 1998.



S prezidentom v utorok hovorili aj o tzv. deep fake videách, pri ktorých autor podvodom vloží človeku do úst niečo, čo nikdy nepovedal, píšu Novinky.cz. Tieto videá sa podľa Pavla nepoužívajú len za účelom zisku, ale môžu ohroziť aj demokratické voľby.



Pavel s Koudelkom rokovali už aj v januári tohto roka a prezident vtedy avizoval, že počíta s pravidelnými stretnutiami.



Pavel vlani v máji vymenoval Koudelku do hodnosti brigádneho generála. Jeho predchodca vo funkcii - prezident Miloš Zeman - to predtým viackrát odmietol.