Pavel rozdelil takmer 100.000 eur z kampane medzi sedem neziskoviek

Praha 6. septembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel rozdelil takmer 2,4 milióna korún (takmer 100.000 eur) z nevyužitých peňažných prostriedkov z predvolebnej kampane medzi sedem sociálne, zdravotne a inak verejne prospešných organizácií. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Povinnosť rozdeliť prebytočné prostriedky z kampane mi ukladá Zákon o voľbe prezidenta republiky. Po kampani nám zostalo takmer 2,5 milióna korún, ktoré môžu teraz pomôcť napríklad znevýhodneným deťom, rodičom, samoživiteľom, ľuďom s hendikepom alebo sociálnym a zdravotným pracovníkom," vyhlásil Pavel.



Podľa Kancelárie prezidenta republiky (KPR) chce Pavel viac spolupracovať s regiónmi a pomáhať v krajoch, ktoré v rámci ČR trpia štrukturálnymi problémami. Preto je päť zo siedmich vybraných organizácií práve z Karlovarského, Moravskosliezskeho a Úsťanského kraja. Prezident podporil napríklad Materské centrum Klubíčko v Chebe, charitu v mestách Most a Hlučín či Linku bezpečia.



"Verím, že organizácie tieto prostriedky využijú na ďalšie posilňovanie sociálnej súdržnosti tam, kde je to najviac potrebné," napísal Pavel. Každá zo siedmich organizácií dostala viac než 335.000 korún.



KPR spresnila, že financie budú využité na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v kríze či ohrození, na podporu vzdelávania detí znevýhodnených osôb a samoživiteľov. Dar využijú aj preventívni a krízoví pracovníci, organizátori voľnočasových aktivít pre mladých s hendikepom či sociálni pracovníci poskytujúci klientom domácu starostlivosť.



