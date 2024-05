Pavel udelil Stoltenbergovi štátne vyznamenanie

Praha 30. mája (TASR) - Český prezident Petr Pavel vo štvrtok udelil generálnemu tajomníkovi Severoatlantickej aliancie Jensovi Stoltenbergovi štátne vyznamenanie Rad Tomáša Garriguea Masaryka III. triedy. Šéf NATO ho dostal za "vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie", informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Stoltenberg sa podľa českého prezidenta zásadným spôsobom zaslúžil o upevňovanie demokracie a stability v strednej a východnej Európe počas svojho pôsobenia v pozícii generálneho tajomníka NATO v rokoch 2014 – 2024.



"Vaše dlhé a úspešné pôsobenie v role generálneho tajomníka NATO sa tento rok po desiatich rokoch skončí. Počas toho sa medzinárodné prostredie zmenilo a vašou zásluhou aj NATO... zostáva vojensky silné, stáva sa ešte silnejším aj politicky a postupuje globálnejšie," vyzdvihol prácu Stoltenberga český prezident.



Dodal, že ho ocenil aj za jeho podiel na upevňovaní demokracie v ČR. Vyznamenanie je tiež uznaním prínosu, ktorým ako šéf Aliancie prispel k európskej bezpečnosti a transatlantickým vzťahom. Dodal, že je to aj motivácia pre Stoltenbergovho nástupcu, aby pokračoval v jeho krokoch.



Rad T. G. Masaryka je v Česku druhým najvyšším štátnym vyznamenaním. Má päť tried, pričom prvá je najvyššia. Odznak tvorí modrá hviezdica, na ktorej je medailón s portrétom prezidenta T. G. Masaryka a na druhej strane štátny znak ČR a heslo "Verní zostaneme". Udeľuje sa osobám, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv.



Stoltenberg je v Prahe pri príležitosti neformálneho rokovania ministrov zahraničných vecí krajín NATO, ktoré ČR hostí vo štvrtok a piatok. Šéf NATO sa už v Kramářovej vile stretol s českým premiérom Petrom Fialom a v českom Senáte predniesol hlavný prejav na konferencii k 75. výročiu Aliancie. Štvrtkový program zakončí večera na Pražskom hrade spolu so všetkými ministrami krajín NATO.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)