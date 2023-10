Pavel varuje pred terorizmom, ak sa rozšíri konflikt Hamasu a Izraela

Olomouc 30. októbra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v pondelok varoval pred zvýšeným rizikom terorizmu v prípade, že by konflikt medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom prerástol do regionálneho konfliktu na Blízkom východe. TASR správu prevzala z českého portálu Novinky.cz.



"Žiadna riadená strela odpálená Hamasom do Česka nedoletí. To však neznamená, že by sme mali byť úplne pokojní. Riziko rozšírenia konfliktu je veľmi vážne, pretože keby sa doň zapojilo napríklad (libanonské hnutie) Hizballáh a jeho prostredníctvom Irán, mohol by prerásť do regionálneho konfliktu s globálnymi dôsledkami," vyhlásil Pavel.



Podľa neho by rozšírenie konfliktu bezprostredne ovplyvnilo ceny ropy a súvisiacich produktov vrátane služieb. "Zároveň by sa enormne zvýšilo riziko terorizmu. Vypuknutie konfliktu medzi Izraelom a arabskými krajinami by určite podnietilo všetky radikálne a extrémistické sily, aby sa realizovali, a my by sme od toho určite neboli ušetrení. Musíme to brať do úvahy," upozornil český prezident.