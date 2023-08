Českého prezidenta Pavla natočili na motorke bez helmy

Praha 3. augusta (TASR) - Český prezident Petr Pavel sa dopustil dopravného priestupku, keď išiel na motorke bez prilby. Video, ktoré ho bez tohto povinného ochranného prostriedku zachytilo, zverejnila vo štvrtok stanica CNN Prima News. Pavel sa za to ospravedlnil a dodal, že to bola z jeho strany hlúposť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ľudia prezidenta bez helmy na motorke natočili v mestečku Rtyně v Podkokoří v Královohradeckom kraji. Pravdepodobne s ochrankou nafukoval koleso motorky a následne na ňu nasadol bez prilby. Tá pritom patrí k povinnej výbave motorkára.



"Vnímam svoje pochybenie a za zjavný dopravný priestupok sa ospravedlňujem," napísal na sociálnu sieť X český prezident. Dodal, že pri jazde na motorke dodržiava bezpečnostné opatrenia celý život. Svoje konanie vysvetlil tým, že išiel dohustiť pneumatiky na neďalekú čerpaciu stanicu.



"Išlo o cestu dlhú 1,5 kilometra po riedko používanej komunikácii, na niekoľko desiatok metrov som sa musel napojiť aj na hlavnú. Bola to hlúposť. Uvedomujem si, že prezident by mal ísť v dodržiavaní pravidiel príkladom," kajal sa.



Zároveň dodal, že sa zúčastní na akcii KEEP RESPECT, ktorej účelom je pomáhať motorkárom, ktorí cudzou vinou skončili na vozíku. Na dobrovoľné vstupné im podľa svojich slov daruje čiastku vyššiu než je horná hranica pokuty za tento priestupok. "Celková vybraná čiastka bude využitá na pomoc konkrétnym motorkárom, ktorým chýbajú peniaze na liečbu ich úrazu," dodal Pavel.



O priestupku sa s ním na štvrtkovom stretnutí rozprával aj minister dopravy Martin Kupka. "Tá chyba sa stala. Pán prezident si ju uvedomuje," povedal minister, pričom zdôraznil, že Pavel patrí k motocyklistom, ktorí dbajú na bezpečnosť. "Toto bola len konkrétna čiastočná chyba," dodal Kupka. Ocenil, že prezident daruje financie práve na aktivity spojené s bezpečnosťou v cestnej premávke.



