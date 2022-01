Pekarová vyzvala Maďarov na vyhnanie Orbána, Klaus žiada jej odvolanie

Praha 11. januára (TASR) - Bývalý český prezident Václav Klaus žiada, aby poslanci odvolali z funkcie predsedníčky dolnej komory parlamentu Markétu Pekarovú Adamovú. Dôvodom je jej príspevok na Facebooku, aby sa Maďari vo voľbách zbavili súčasného premiéra Viktora Orbána. V pondelok večer o tom informoval český portál Novinky.cz.



Klaus tento príspevok označil za "bezprecedentný nepriateľský útok zo strany jedného z našich najvyšších ústavných činiteľov".



Šéfka strany TOP 09 a predsedníčka Snemovne Pekarová Adamová v príspevku na Facebooku upozornila na blížiace sa parlamentné voľby v Maďarsku slovami: "Česi svojho Babiša už vyhnali. Pevne dúfam, že sa to podarí i Maďarom."



Pekarová Adamová vo svojom príspevku tvrdí, že "rozloženie politických síl v Maďarsku sa vzdialene podobá tomu, ktoré bolo dosiaľ i u nás". Tamojšia opozícia podľa jej názoru spojila sily proti populistickej vláde, ktorú už mnoho rokov riadi Viktor Orbán. "Ten neváha nadväzovať pochybné zväzky s krajinami, ako je Rusko a Čína, a to na úkor svojich spojencov, vrátane nás," napísala.



Predsedníčka Snemovne tvrdí, že pre Českú republiku je dôležité, aby Maďarsko v aprílových voľbách zvolilo zmenu. "Je totiž kľúčové, aby Európsku úniu tvorili štáty, pre vlády ktorých sú na prvom mieste demokratické princípy, a nie prospech ich premiérov. Len taká EÚ dokáže obstáť vo svete, kde nedemokratické režimy čakajú na každú príležitosť, ako nás rozdeliť, oslabiť a následne zneužiť," dodala.



Klaus tieto vyjadrenia označil za "nehorázne výroky o tom, že Maďari majú v parlamentných voľbách vyhnať svojho dlhodobého premiéra Orbána". Sú podľa neho "ťažko uveriteľným, v histórii česko-maďarských vzťahov úplne bezprecedentným nepriateľským útokom zo strany jedného z našich najvyšších ústavných činiteľov".



Ako Klaus tvrdí, Pekarová Adamová "svojimi slovami poškodzujúcimi vlastnú krajinu a jej zahraničnú politiku potvrdzuje, že nezrelé arogantné osoby do vrcholných štátnych funkcií nepatria".



Niečo také podľa jeho slov možno mohla hovoriť ako šéfka okrajovej politickej strany, ale nemôže to vysloviť ako predsedníčka Poslaneckej snemovne.



Klaus preto vyzval českú vládu, aby sa od vystupovania Pekarovej Adamovej oficiálne dištancovala a uistila maďarskú stranu, že to nie je oficiálny postoj Českej republiky, píšu Novinky.cz.