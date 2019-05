Piráti skryli na volebný lístok narážku na Babiša

Pri pozornom prezeraní hlasovacieho lístka Pirátov je možné si všimnúť, že prvé písmená povolaní uvedených pri prvých deviatich kandidátoch tvoria odkaz "Bureši čaú".

Praha 25. mája (TASR) - Česká pirátska strana, ktorá je kritikom premiéra Andreja Babiša, ukryla na hlasovací lístok vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) narážku na tohto šéfa hnutia ANO. V sobotu o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.



Pri pozornom prezeraní hlasovacieho lístka Pirátov je možné si všimnúť, že prvé písmená povolaní uvedených pri prvých deviatich kandidátoch tvoria odkaz "Bureši čaú".



Ide o narážku na krycie meno Bureš, pod ktorým je Babiš vedený ako agent vo zväzkoch komunistickej tajnej služby ŠtB. Babiš, šéf vládneho hnutia ANO, spoluprácu s ŠtB popiera, ale v súdnych sporoch neuspel.



Piráti hlasovací lístok na niektorých miestach prispôsobili tak, aby mohli písmená tvoriť uvedený odkaz. Napríklad kandidátka číslo dva na lístku má ako prvé povolanie napísané "ukulelistka".



"Niekoľko ľudí to našlo a pred odhalením aj vyplnilo," napísal na Facebooku o volebnom lístku so šifrou predseda Pirátov Ivan Bartoš. Zareagoval po tom, čo sa správa začala objavovať v médiách. "Gratulácia a vďaka, že ste tento žart udržali neverejný do dneška..." doplnil v piatok v statuse, z ktorého citovali Novinky.cz.



V Česku sa voľby do europarlamentu konali v piatok popoludní a v sobotu do 14.00 h.



Aj podľa iných českých politikov vnímali občania tieto eurovoľby ako možnosť vyjadriť svoj názor na domácu politiku a premiéra Babiša. Myslí si to predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala, šéf ľudovcov Marek Výborný alebo predseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Voľby označili za "žltú kartu pre Babiša a jeho vládu" či za "lakmusový papierik" koaličnej vlády.