Česko plánuje obstarať 77 nemeckých tankov Leopard 2A8

Praha 21. júla (TASR) - Česká republika plánuje obstarať 77 tankov typu Leopard 2A8 nemeckej výroby. Oznámila to v piatok v Prahe česká ministerka obrany Jana Černochová po rokovaní s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky Českého rozhlasu.



Pred dvoma týždňami bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve, teraz sa pracuje na memorande, píše iRozhlas.cz. "Počet 77 vychádza z potrieb armády. Je pravdepodobné, že to bude viacero modifikácií a že to nebude 77 rovnakých kusov," dodala Černochová. ČR by sa podľa ministerky chcela podieľať aj na výrobe, opravách a servise týchto tankov.



Pistorius zaobstaranie tankov označil za dobrý a dôležitý krok. Zvýši to podľa jeho slov vzájomnú súčinnosť ozbrojených síl.



Ministerka obrany tiež povedala, že ČR zatiaľ dostala päť nemeckých tankov typu Leopard 2A4. Česká republika počas uplynulých mesiacov Ukrajine poskytla niekoľko desiatok starších verzií tankov T-72. Za to od Nemecka dostane celkovo 14 tankov Leopard 2A4 a vyslobodzovacie vozidlo Bpz3 Büffel, pripomína iRozhlas.



Ministri v Prahe rokovali aj o výdavkoch na obranu, pôsobení v zahraničných operáciách, náboroch do armády a činnosti záloh či o vojne na Ukrajine. Pistorius povedal, že demokratické krajiny budú pokračovať v podpore Ruskom napadnutej Ukrajiny dovtedy, kým to bude potrebné.



Pistorius v Prahe navštívil aj Pamätník hrdinov heydrichiády, ku ktorému položil kvety. Tento pamätník sa nachádza v krypte Chrámu svätých Cyrila a Metoda a pripomína parašutistov, ktorí sa v máji 1942 podieľali na atentáte na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Pistorius je prvým nemeckým ministrom obrany, ktorý tento pamätník navštívil, píše DPA.