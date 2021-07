Plne zaočkovaní Česi nebudú po návrate zo zahraničia potrebovať test

Praha 8. júla (TASR) – Plne zaočkovaní Česi vracajúci sa domov zo zahraničia nebudú od piatka musieť absolvovať test na covid ani karanténu, a to ani po návrate z krajín s extrémnou mierou rizika nákazy koronavírusom. Uviedol to vo štvrtok na Twitteri český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, píše spravodajský portál Seznam Zprávy.



Podľa Vojtěcha rezort zdravotníctva upraví tieto opatrenia v priebehu štvrtka.



Dôrazné odporúčanie necestovať do krajín s extrémnym rizikom šírenia nových mutácií koronavírusu platí aj naďalej. Medzi tieto krajiny okrem iných patrí aj Rusko, Brazília či India. Plne zaočkovaní Česi i cudzinci s dlhodobým pobytom v ČR sa z nich budú môcť vrátiť bez nutnosti podstúpiť test.



„S ohľadom na šírenie mutácií v jednotlivých krajinách je tento zoznam premenlivý. Nechceme však brániť cudzincom a ich rodinám, ktorí tam dlhodobo žijú, v návrate do ČR," dodal Vojtěch.



Minister už minulý týždeň po rokovaní vlády avizoval, že od 9. júla sa mení režim návratu a ľudia sa budú musieť testovať pri príjazde zo všetkých krajín. Tieto podmienky sa ale nebudú týkať plne zaočkovaných osôb i tých, ktorí covid prekonali v priebehu posledných 180 dní. Pri všetkých krajinách ostáva povinnosťou vyplniť pred návratom do ČR príjazdový formulár.



Vojtěch vtedy spresnil, že pri návrate z krajín s nízkym a stredným rizikom nákazy, vyznačených na tzv. cestovateľskej mape zelenou a oranžovou farbou, bude nutné vyplniť príjazdový formulár a preukázať sa minimálne antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. Po príchode z rizikovejších štátov (červených a tmavočervených) bude povinné absolvovať najskôr piaty a najneskôr 14. deň po návrate do ČR PCR test. Dovtedy musí byť dotyčná osoba v karanténe. Zamestnávatelia zároveň nebudú môcť pustiť na pracovisko po návrate zo zahraničia ľudí bez negatívneho testu.