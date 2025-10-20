< sekcia Zahraničie
TRAGÉDIA NA VYSOČINE: Po páde z okna gymnázia zomrel 13-ročný chlapec
Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi zložiek Integrovaného záchranného systému.
Autor TASR,aktualizované
Praha 20. januára (TASR) - Česká polícia preveruje okolnosti tragickej udalosti v Bystřici nad Pernštejnem v kraji Vysočina, kde v pondelok na miestnom gymnáziu zomrel 13-ročný chlapec po tom, ako vypadol z okna. Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi, uviedla to polícia na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú starostlivosť rodine a žiakom školy,“ napísala polícia.
Podľa hovorkyne polície kraja Vysočina Dany Čírtkovej chlapec z okna vypadol pred 11.00 h. Prečo k tomu došlo a čo tragédii predchádzalo, kriminalisti zisťujú. Viac informácií hovorkyňa podľa servera iDNES.cz nechcela uviesť.
Hovorca záchrannej služby Petr Janáček dodal, že chlapec utrpel veľmi vážne zranenia po páde z veľkej výšky. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. „Napriek snahe záchranárov svojim zraneniam podľahol,“ citoval Janáčka server Novinky.cz.
Český minister školstva Mikuláš Bek vyjadril sústrasť rodine a blízkym zomrelého chlapca. „Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym a zároveň podporu spolužiakom, pedagógom aj všetkým, ktorých sa táto strata osobne dotkla. Ďakujem psychológom a krízovým interventom zložiek IZS, ktorí sú na mieste a poskytujú pomoc,“ napísal na sociálnej sieti X.
