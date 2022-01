V Česku po prekonaní covidu nebudú musieť ísť ľudia mesiac na testy

Praha 27. januára (TASR) - Ľudia v Českej republike, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 potvrdené PCR testom, nebudú musieť ísť ďalších 30 dní na testovanie ani do karantény. V stredu to schválila vláda premiéra Petra Fialu (ODS). Opatrenie má platiť už od stredy, informoval server Novinky.cz.



"Tridsať dní po pozitívnom teste nebudú musieť ľudia podstupovať testovanie," oznámil po rokovaní šéf vlády Fiala. Nové opatrenie sa teda týka ľudí, ktorým chorobu potvrdil oficiálny PCR test, teda nie antigénny, a chorobu prekonali.



Minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09) následne doplnil, že títo ľudia nebudú musieť ísť počas 30 dní ani do karantény po kontakte s iným nakazeným.



"V Českej republike je takmer na 100 percent variant omikron. Kto ho prekonal, tak je od dátumu odobratia testu 30 dní bez rizika toho, že sa nakazí," zdôvodnil minister.



Podľa toho, ako sa bude epidemická situácia vyvíjať, počíta minister Válek s tým, že by sa mohlo testovanie v školách a firmách obmedzovať či ukončiť v polovici februára.



Od 15. februára prestane platiť covidový certifikát ľuďom, ktorí majú viac ako deväť mesiacov od druhej dávky, oznámil minister Válek. Pôvodne to malo platiť už od začiatku mesiaca. Obmedzenie sa však týka iba dospelých od 18 rokov.