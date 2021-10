ČR: ANO stále vedie, tesnú väčšinu by však mohla získať opozícia

Praha 9. októbra (TASR) – Po sčítaní hlasov z viac ako 90 percent volebných obvodov vedie vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne naďalej hnutie ANO premiéra Andreja Babiša, dve opozičné koalície by však mali v dolnej parlamentnej komore tesnú väčšinu. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov zverejňovaných Českým štatistickým úradom.



Do Poslaneckej snemovne by sa podľa týchto výsledkov dostali štyri strany. Hnutie ANO pritom vedie s náskokom už len 1,16 percenta – získalo by 27,95 percenta, pokým koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) má aktuálne 26,79 percenta hlasov.



Tretia je koalícia Piráti a Starostovia so ziskom 15,04 percenta. Populistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru má 9,92 percenta.



Na základe takýchto výsledkov by v 200-člennej snemovni obsadili ANO a SPD 94 kresiel, pokým koalície SPOLU a Piráti a Starostovia by mali dovedna 106 mandátov, vyplýva z údajov servera iDnes.cz.



Zvyšné strany vrátane sociálnych demokratov z ČSSD a komunistov z KSČM sú pod hranicou piatich percent, potrebnou na zvolenie do dolnej komory Parlamentu ČR.



Volebná účasť sa pohybuje tesne nad úrovňou 65 percent. Pred štyrmi rokmi prišlo hlasovať takmer 61 percent českých voličov.