ČR: Po sčítaní takmer polovice hlasov vedie hnutie ANO premiéra Babiša

Praha 9. októbra (TASR) - Po sčítaní hlasov z takmer polovice volebných obvodov vedie vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 29,83 percenta hlasov pred koalíciou SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 - 24,51 percenta) a koalíciou Piráti a Starostovia (13,83 percenta). Informoval o tom v sobotu spravodajský portál iDNES.cz.



Po sčítaní viac ako 48 percent hlasov voličov by v prepočte na mandáty hnutie ANO spolu so stranou Sloboda a priama demokracia (SPD) obsadili v snemovni 99 kresiel, ďalších osem by mala Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD). Koalícia SPOLU, Pirátov a starostov by získala 93 mandátov.



Volebná účasť dosiahla 63,91 percenta.