Českému policajtovi počas debaty v škôlke vystrelila služobná zbraň

Praha 2. marca (TASR) - Počas debaty policajtov s deťmi v materskej škole v okrese Přerov došlo pri manipulácii so zbraňou k náhodnému výstrelu. Nikto nebol zranený. Česká polícia to vo štvrtok uviedla na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR.



"Aj napriek tomu, že nebol nikto zranený, začal sa udalosťou okamžite zaoberať príslušný odbor vnútornej kontroly," uviedla Polícia ČR (PČR). Krajský riaditeľ prijal opatrenia, aby k podobnému incidentu v budúcnosti nemohlo dôjsť, uviedla bez ďalších podrobností.



"Mrzí nás to a za chybu kolegu sa týmto všetkým zúčastneným ospravedlňujeme," dodala PČR.











