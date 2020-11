Česko za pondelok hlási 1841 prípadov nákazy koronavírusom

Praha 23. novembra (TASR) - V Česku v pondelok do 18.02 h zaznamenali 1841 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa celkový počet potvrdených prípadov od začiatku pandémie zvýšil v krajine na 494.104. Vyplýva to z údajov, ktoré na svojej webovej stránke zverejnilo české ministerstvo zdravotníctva.



Počet úmrtí sa počas pondelka zvýšil o 43 na celkových 7334, píše spravodajský server Novinky.cz.



Česko momentálne eviduje 88.112 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 398.658 osôb. Hospitalizovaných bolo do pondelňajších 18.05 h 5296 pacientov.



Skóre Protiepidemického systému (PES) v ČR kleslo zo 67 na 52 bodov, čo znamená tretí stupeň, píšu Novinky.cz. Pri ňom by - v prípade schválenia vládou - už nebol obmedzený voľný pohyb osôb a reštaurácie by mohli byť otvorené do 22.00 h.



Súčasťou Protiepidemického systému je rizikový index od 0 do 100, ktorý predstavuje mieru epidemiologického rizika. Každý český kraj má pripísanú vlastnú hodnotu tohto indexu. Rizikový index následne kraje zaradí do jedného z piatich stupňov, ktoré určujú prísnosť epidemiologických opatrení.