Počet ľudí v ČR, ktorí sa za deň nakazili koronavírusom, naďalej klesá

Praha 13. novembra (TASR) - V Česku pribudlo počas piatka do 18.00 h ďalších 3719 nakazených koronavírusom. Je to o 2100 menej než pred týždňom do 18.00 h a o 600 menej než vo štvrtok do tej istej hodiny. Údaje potvrdzujú klesanie v počte infikovaných za deň tento týždeň, informoval portál Novinky.cz.



V ČR sa celkovo nakazilo 450.392 ľudí. Aktuálne je infikovaných 143.918 osôb - hospitalizovaných je 7564 pacientov, v ťažkom stave sa nachádza 1120 pacientov.



Počet úmrtí stúpol v priebehu piatka o 68, vo štvrtok ich bolo 137. Celkovo v Česku zomrelo už 5878 ľudí s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom.



V Českej republike prebieha aj testovanie v domovoch pre seniorov a v ďalších lôžkových zariadenia sociálnych služieb. Testovanie tam odhalilo do stredy 121 ohnísk nákazy a 2954 infikovaných klientov a pracovníkov. Od začiatku októbra ich je už okolo 10.000. Koronavírus zistili asi u pätiny klientov týchto zariadení, spresnil minister zdravotníctva Jan Blatný.



Testovanie sa má uskutočniť asi v 1500 zariadeniach, všetky to ešte nestihli, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.