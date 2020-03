Počet ľudí nakazených koronavírusom sa v Česku zvýšil na 396

Praha 17. marca (TASR) - Počet osôb infikovaných koronavírusom sa v Českej republike zvýšil na 396. Informoval o tom na tlačovom brífingu po mimoriadnom rokovaní vlády český premiér Andrej Babiš, uviedol spravodajský portál iDNES.cz.



Oproti pondelňajšiemu večeru pribudlo 52 nových potvrdených prípadov, povedal Babiš. Otestovaných bolo už približne 6600 ľudí.



Stav jedného pacienta z troch najťažších prípadov je vážny. Tieto tri osoby sú na jednotke intenzívnej starostlivosti na pľúcnej ventilácii. Stav dvoch z nich je stabilizovaný.



Česká vláda tiež zakázala vyvážať lieky dovezené do Českej republiky. Toto opatrenie má slúžiť na to, aby zostali dostupné pre českých občanov.



Minister vnútra Jan Hamáček na brífingu oznámil, že z Číny má byť do ČR dovezených viac ako 30 miliónov ochranných rúšok, viac než šesť miliónov respirátorov, 250.000 ochranných bio oblekov a okuliarov, ako aj ďalších zdravotníckych pomôcok.



Babiš upozornil, že ľudia dochádzajúci za prácou do Nemecka by mali po návrate dodržiavať bezpečnostné opatrenia a nechodiť na verejnosť. Pohrozil, že ak sa tým nebudú riadiť, zruší výnimku, ktorá pre nich platí, uviedol portál televízie ČT24.



Česká vláda od polnoci z nedele na pondelok obmedzila voľný pohyb osôb. Opatrenie bude platiť predbežne do 24. marca s výnimkou napríklad ciest do zamestnania či nevyhnutných nákupov.