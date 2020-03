Počet ľudí nakazených koronavírusom sa v Česku zvýšil na 434

Praha 17. marca (TASR) - V Českej republike potvrdili v utorok večer už 434 prípadov nákazy novým koronavírusom. Aktualizované údaje platné k 18.00 h zverejnilo na svojom webe české ministerstvo zdravotníctva. Od pondelkového večera tak pribudlo v krajine 90 prípadov nákazy. Informovala o tom televízna stanica ČT24.



Najviac chorých na COVID-19 má Praha (154), nasleduje Stredočeský kraj so 48 prípadmi a Olomoucký kraj s 38 prípadmi.



Traja pacienti sa z ochorenia vyliečili v Ústeckom kraji na severozápade ČR.



Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva už v krajine celkovo vykonali viac ako 6300 testov. Traja pacienti sú vo veľmi vážnom stave.



České ministerstvo zdravotníctva v utorok dočasne povolilo užitie experimentálneho lieku remdesivir na ochorenie COVID-19 v Česku. Pre kriticky chorého pacienta ho žiada pražská Všeobecná fakultná nemocnica.



Český premiér Andrej Babiš v utorok informoval, že jeho vláda zakázala vyvážať lieky dovezené do Českej republiky. Toto opatrenie má slúžiť na to, aby zostali dostupné pre českých občanov.



Minister vnútra Jan Hamáček na brífingu oznámil, že z Číny má byť do ČR dovezených viac ako 30 miliónov ochranných rúšok, viac než šesť miliónov respirátorov, 250.000 ochranných bio oblekov a okuliarov, ako aj ďalších zdravotníckych pomôcok.