Počet ľudí žijúcich v Česku sa blíži k historickému maximu

Praha 4. mája (TASR) - Počet ľudí, ktorí žijú na území Česka, sa blíži k historickému maximu, 11 miliónom. Ukazujú to dáta Českého štatistického úradu (ČSÚ) a ministerstva vnútra ČR. Súčet počtu vlastných obyvateľov a utečencov z Ukrajiny je teraz vyše 10,8 milióna. To je takmer rovnaké množstvo obyvateľov, aké mali Čechy, Morava a Sliezsko pred začiatkom druhej svetovej vojny. Tieto informácie priniesla v stredu spravodajská televízna stanica ČT24.



Podľa štatistikov žilo k 1. januáru 2022 v Česku desať 10,524 milióna ľudí. Pre porovnanie – sčítanie ľudu v roku 1930 ukázalo, že v Čechách a "moravskosliezskej" časti Československa sa k niektorej z národností prihlásilo tesne nad 10,5 milióna ľudí. O deväť rokov skôr to bolo približne 9,8 milióna ľudí.



Do existujúcich štatistík sa počítajú ľudia s českým občianstvom a cudzinci s trvalým pobytom. Oproti predchádzajúcemu sčítaniu z roku 2011 pribudlo takmer 80.000 ľudí.



Pôrodnosť na jednu ženu v uplynulých rokoch tiež zreteľne stúpla – z hodnôt okolo 1,15 na vlaňajších 1,83. Na jednoduchú reprodukciu to však nepostačuje a aby sa Česko nezačalo časom opäť vyľudňovať, budú potrebné dve veci – migrácia a viac ľudí, ktorí sa dožijú vysokého veku, uvádza spravodajský portál Českej televízie.



"Dá sa povedať, že za nárastom počtu obyvateľov Česka za uplynulých desať rokov, respektíve medzi sčítaniami z roku 2011 a 2021, stojí migrácia," dopĺňa vedúca oddelenia demografickej štatistiky ČSÚ Terézia Štyglerová. "Česká republika je pre cudzincov migračne atraktívna," dodala.



Podľa údajov ministerstva vnútra bolo k pondelku v Česku s udelenou dočasnou ochranou 322.822 Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou. S náporom utečencov si museli poradiť predovšetkým školy, viac práce majú napríklad aj lekári; firmy však, na druhej strane, ľahšie hľadajú nových zamestnancov.



Od vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny začalo podľa dostupných údajov v Česku pracovať 24.000 ukrajinských utečencov. Okrem poľnohospodárstva sa utečenci najčastejšie uplatňujú vo výrobe, doprave alebo v službách. Často však musia prijať menej kvalifikovanú prácu, než akú vykonávali vo svojej domovine.