Počet nakazených koronavírusom v ČR sa zvýšil na 7041 ľudí

Praha 22. apríla (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Česku stúpol v stredu ráno na 7041. Na ochorenie COVID-19 zomrelo v krajine do utorkového večera celkovo 201 ľudí, vyliečilo sa 1753 ľudí. Vyplýva to z aktualizovaných údajov českého ministerstva zdravotníctva, informoval spravodajský server Novinky.cz.



V Česku zatiaľ urobili vyše 178.600 testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.



V stredu sa v ČR začína plošné testovanie obyvateľstva na výskyt nového koronavírusu. Na štúdii sa zúčastní 27.000 obyvateľov.



Výsledky štúdie kolektívnej imunity by mali byť známe na začiatku mája, uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Testovať sa bude 27.000 ľudí z miest s rôznym podielom nakazených. Ak bude podiel nakazených v populácii nízky, čaká Česko ďalší nárast prípadov v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, upozornil minister.



Výskumníci vybrali pre štúdiu regióny, ktoré sa epidemiologicky veľmi odlišujú: testovať sa bude v Prahe, v severných Čechách a na južnej aj strednej Morave.