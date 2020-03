Počet nakazených koronavírusom v Česku vzrástol na 214

Praha 15. marca (TASR) - Počet ľudí v Česku nakazených novým typom koronavírusu vzrástol na 214. Oznámilo to v nedeľu ráno tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Testom bolo podrobených vyše 4000 ľudí.



Ako informoval spravodajský portál Novinky.cz, dve tretiny chorých sa infikovali v zahraničí, tretina v Českej republike.



Z krajín, v ktorých sa Česi nakazili, stále prevažuje Taliansko (74,5 percenta), ktoré je v súčasnosti štátom s najvyšším počtom novonakazených na svete. Z Rakúska si nákazu "priviezlo" 12,7 percenta chorých Čechov.



Najväčšia časť nakazených je vo veku od 25 do 54 rokov. Počet nakazených seniorov nad 65 rokov je vyšší ako počet chorých detí.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej po krajine a do zahraničia.