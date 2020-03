Počet nakazených prekročil v Česku 3000. Vyliečilo sa už 25 ľudí

Praha 31. marca (TASR) - V Českej republike aktuálne evidujú 3001 nakazených osôb novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2. Chorobe COVID, ktorú koronavírus spôsobuje, tam dosiaľ podľahlo 23 ľudí a ďalších 25 sa z nej vyliečilo. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok ráno zverejnilo české ministerstvo zdravotníctva, informuje spravodajský server iDNES.cz a dodáva, že sa tak zhruba naplnila týždeň stará prognóza českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS), podľa ktorej mali v ČR evidovať na konci marca približne 3000 prípadov.



Za pondelok v Česku pribudlo celkovo 184 infikovaných, sedem úmrtí a 14 vyliečených. Podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha všetci, ktorí v uplynulých dňoch ochoreniu COVID-19 podľahli, trpeli aj ďalšími chorobami alebo boli vo vyššom veku.



Najvyšší počet - viac ako štvrtinu - infikovaných evidujú v rámci ČR v Prahe. České hlavné mesto má v rámci krajiny aj najväčší počet prípadov v prepočte na obyvateľa; na každých 100.000 obyvateľov tam pripadá zhruba 60 nakazených.



Za Prahou nasleduje Olomoucký a Karlovarský kraj. Najmenej infikovaných, naopak, evidujú v Juhočeskom a Juhomoravskom kraji, kde na 100.000 obyvateľov pripadá menej ako 15 prípadov nákazy.



Česká vláda v pondelok predĺžila do 11. apríla obmedzenie voľného pohybu, ktoré má brániť šíreniu koronavírusu. Do 11. apríla tiež predĺžila zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkarniach. Prinajmenšom do tohto termínu v ČR zostanú zatvorené aj reštaurácie.