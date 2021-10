Počet obetí s covidom prekročil v ČR hranicu 30.500

Praha 10. októbra (TASR) - Počet úmrtí s ochorením COVID-19 v Česku presiahol 30.500. Obetí pribúda rýchlejšie ako predtým, za posledný týždeň o 23, o týždeň skôr s nákazou zomrelo 11 ľudí. Testy v sobotu potvrdili 665 prípadov koronavírusu, o pätinu viac ako pred týždňom a najviac vo víkendovom dni od 8. mája. Počet ľudí s covidom v nemocniciach sa medzi piatkom a sobotou znížil o pätnásť na 306, stále je ale o tretinu vyšší ako pred týždňom. Naďalej rastie aj incidenčné číslo. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva ČR, informovala v nedeľu spravodajská stanica Českej televízie (ČT24).



Za celú dobu epidémie v Česku od začiatku vlaňajšieho marca zomrelo 30.501 nakazených. Prípadov nákazy hygienici zaznamenali takmer 1,7 milióna. Prevažná väčšina z nakazených sa vyliečila. Pacientov s covidom v nemocniciach teraz zostáva najviac od 4. júna. Chorých vo vážnom stave medzi piatkom a sobotou ubudlo o päť na 58, za posledný týždeň sa ale ich počet zvýšil o dve tretiny.



Po jedenásty raz za sebou vzrástla sedemdňová incidencia nákazy. Na sobotu pripadalo 56 potvrdených prípadov koronavírusu za týždeň v prepočte na 100.000 obyvateľov, v piatok to bolo 54. Vyššie incidenčné číslo bolo naposledy 19. mája.



Reprodukčné číslo udávajúce, koľko ľudí nakazí v priemere jeden pozitívne testovaný, sa viac ako týždeň pohybuje okolo hodnoty 1,3. V nedeľu kleslo na 1,29 zo sobotných 1,30. Nad hodnotou 1 sa drží od konca augusta.



Podľa predstaviteľov vlády by sa ale vďaka očkovaniu nemala opakovať situácia z jari, keď boli nemocnice zahltené pacientmi s koronavírusom a umieralo ich aj viac než 200 každý deň.



Počet plne zaočkovaných proti covidu už presiahol šesť miliónov. Zdravotníci rozdali doteraz takmer 11,9 milióna dávok, v sobotu ich dostalo 2508 ľudí. Tempo očkovania je tak proti letným mesiacom výrazne pomalšie. V sobotu si dokončilo očkovanie ďalších 1335 ľudí, celkom od začiatku očkovania koncom vlaňajška 6.000.477 obyvateľov. Zdravotníci teraz ľuďom ponúkajú posilňujúci tretiu dávku, ktorú v sobotu dostalo 433 ľudí a celkovo ju má 20.497 ľudí.